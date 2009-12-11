Лідери ЄС просять підготувати стратегію виходу з кризи

Лідери Європейського Союзу просять Раду міністрів ЄС підготувати до червня 2010 року проект стратегії виходу із кризи.

Як передає власний кореспондент УНІАН к Брюсселі, про це йдеться у висновках, схвалених сьогодні на засіданні Європейської ради (саміт голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН).

«Європейська рада закликає Раду (міністрів) продовжувати роботу над стратегією виходу і представити її до червня 2010 року як в галузі фіскальної політики, так і фінансового сектора», йдеться у висновках.

Лідери ЄС вважають, що стратегію виходу із кризи потрібно буде застосовувати починаючи з 2011 року, коли очікується прискорення зростання економіки.

При цьому в документі зазначається, що у деяких країнах застосування цієї стратегії може розпочатися раніше, а в деяких пізніше, залежно від конкретних обставин.