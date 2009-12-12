Податківці виявили у гаражі 9 тонн спирту
02:09, 12 грудня 2009Суспільство
1122 0
Порушено кримінальну справу
Співробітники відділу податкової міліції Чернігівської міжрайонної державної податкової інспекції виявили у Городні в одному з гаражних приміщень сховище спирту.
Як повідомили УНІАН у відділі масово-роз`яснювальної роботи та звернень громадян ДПА у Чернігівській області, спільно зі співробітниками Управління СБУ податківці виявили близько 9 тонн спирту в пластикових бочках на суму близько 400 тис. грн. Як з’ясувалося, власник гаража торгував підпільно алкогольними напоями.
З цього спирту могло б бути виготовлено 45 тисяч пляшок алкогольного сурогату.
Відносно власника спирту порушено кримінальну справу за ч.3 ст.204 Кримінального кодексу України.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter