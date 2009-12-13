Ющенко: вся Тернопільщина – це жива історія і жива культура

Президент України Віктор ЮЩЕНКО в Тернополі переглянув творчий звіт майстрів мистецтв та аматорських художніх колективів Тернопільської області «Осанна Україні!»

Як повідомили УНІАН у прес-службі Глави держави, В.ЮЩЕНКО наголосив, що Тернопільщина – це край української духовності і культури.

«Тернопільщина – земля відданих патріотів, борців за свободу і незалежність нашої України», – підкреслив Президент і нагадав, що цей край дав таких видатних діячів, як, зокрема, Дмитро Байда-Вишневецький, Северин Наливайко, Богдан Хмельницький, діячі ОУН та УПА – Ярослав Стецько та Клим Савур.

В.ЮЩЕНКО привітав тернополян із завершенням у минулому році роботи над тритомним «Тернопільським енциклопедичним словником». «Ви зробили велику національну справу. Нехай вона буде зразком любові до рідної землі для всіх регіонів України», – підкреслив Глава держави.

Він також подякував керівництву області та її жителям за збереження стародавнього цвинтаря, де поховані воїни Максима Кривоноса.

Окремо В.Ющенко наголосив на важливості підтримки та вирішення проблем унікального Бережанського музею книги. На його переконання, йдеться про «справу загальнонаціональну».

«Уся Тернопільщина – це жива історія і жива культура», – сказав Президент, нагадавши, що родом із цього регіону також визначні митці сучасності, лауреати Шевченківської премії художники Олена Кульчицька та Іван Марчук, письменники Роман Лубківський та Іван Гнатюк, диригент Андрій Кушніренко та багато інших.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що Фестиваль мистецтв “є надзвичайно важливим компонентом процесу становлення нації». «Цим фестивалем ми хотіли сказати одне: нація, у якої немає своєї культури, ніколи не буде повноцінною нацією. У неї не буде майбутнього», – зауважив Президент.

Як повідомляв УНІАН, Фестиваль мистецтв проводиться відповідно до Указу від 14 лютого 2008 року.