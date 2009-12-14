У Середземному морі досі шукають українських моряків

У Середземному морі, поблизу берегів Лівану, сили ООН, ізраїльська авіація та флот продовжують шукати українських моряків - членів екіпажу вантажного судна Salla-2, що затонуло 11 грудня, повідомляє “Німецька хвиля”.

В ході операції, в якій беруть участь рятувальні підрозділи ізраїльської авіації та флоту, а також британські гелікоптери місії ООН у Лівані, вдалося врятувати шістьох українських моряків. За даними ізраїльських ЗМІ, доля шістьох українських моряків з 13-х, які були на борту, досі залишається невідомою. Тіло одного з моряків було знайдено вчора ввечері.

Врятованих моряків переправили до лікарні РАМБАМ у Хайфі. Як повідомив керівник реанімаційного відділення лікарні Шломі ІСРАЕЛІТ, стан потерпілих на момент надходження до лікарні оцінювався як середньої тяжкості через сильне переохолодження у морській воді, де вони пробули близько доби. Після надання екстреної медичної допомоги, у неділю члени українського екіпажу почувалися значно краще.

Водночас у східній частині Середземного моря триває розшуково-рятувальна операція, яку спільно проводять ізраїльські та оонівські військові. За оцінками рятувальників, шанси знайти у живих когось із решти членів українського екіпажу стають дедалі меншими. Операція ускладнюється й нелегкими погодними умовами. Море штормить, а висота хвиль біля берегів Лівану сягає трьох метрів.

Як повідомляв УНІАН, 11 грудня близько 21.45 за місцевим часом з вантажного судна Salla-2 (порт приписки Конго, власник судна компанія Sela Shipping LTD (Ізраїль) надійшов сигнал SOS. У той час судно знаходилось на відстані 115 морських миль від берега Кіпру.

Неподалік знаходились два торгові судна та військовий корабель ООН (Laura Schulte). Після прибуття на місце аварії було виявлено два рятувальні човни, в одному з них перебував громадянин України, якого було піднято на борт військового корабля ООН.

Всього на борту судна було 12 членів екіпажу, усі громадяни України.

За попередньою версією, причиною аварії судна міг стати шторм.