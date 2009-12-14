У Криму оголосили штормове попередження

У Криму через можливе погіршення погодних умов оголошено штормове попередження.

Як повідомили УНІАН у прес-службі кримського управління МНС, на території автономії очікуються місцями сильний сніг, налипання мокрого снігу, ожеледь, вітер північно-східний 15-20 метрів на секунду.

Проїзд по дорогах Криму, зокрема в районі Ангарського і Грушевського перевалів, на даний час забезпечено, додали у МНС.