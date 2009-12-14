У Криму оголосили штормове попередження
09:54, 14 грудня 2009Суспільство
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Очікується сильний сніг, ожеледь
У Криму через можливе погіршення погодних умов оголошено штормове попередження.
Як повідомили УНІАН у прес-службі кримського управління МНС, на території автономії очікуються місцями сильний сніг, налипання мокрого снігу, ожеледь, вітер північно-східний 15-20 метрів на секунду.
Проїзд по дорогах Криму, зокрема в районі Ангарського і Грушевського перевалів, на даний час забезпечено, додали у МНС.
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