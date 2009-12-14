Стрілянина біля київської лазні: загиблий отримав 8 куль

Сьогодні у Києві на Набережно-Печерській дорозі внаслідок нападу невідомих із застосуванням вогнепальної зброї одна людина загинула на місці, інша отримала поранення і госпіталізована.

Як повідомили УНІАН у столичному главку міліції, злочин було скоєно об 11.45. Подробиці у міліції поки не надають.

Співрозмовник агентства зауважив, що загиблий - Андрій Зайцев, 1977 року народження.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група та керівництво столичної міліції на чолі Віталієм ЯРЕМОЮ.

Водночас, як повідомив УНІАН один із керівників столичного главку міліції, інцидент стався, коли обидва потерпілих виходили із лазні і прямували до свого автомобіля. У цей час до них підійшли двоє невідомих і відкрили вогонь.

За попередніми даними, нападники вели стрільбу із короткоствольної зброї та з обріза рушниці. В результаті загиблий отримав 8 куль, а його товариш – поранення ніг, вірогідно, картеччю.

Також співрозмовник агентства зазначив, що раніше ці особи мали конфлікт із законом.

Порушено кримінальну справу.