Ан-148 вперше зробив комерційний рейс з Одеси до Москви

Регіональний реактивний літак нового покоління Ан-148 13 грудня ц.р. виконав перший міжнародний комерційний рейс за маршрутом Одеса-Москва (Шереметьєво) під прапором авіакомпанії «АероСвіт».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі АНТК ім. Антонова.

Командир екіпажа – льотчик-випробувач АНТК ім. Антонова Володимир МОСІН. Політ тривав 1 годину 50 хвилин.

Згідно з повідомленням, планується, що надалі за цим маршрутом Ан-148 виконуватиме 3-5 рейсів на тиждень. Раніше літак перевозив пасажирів лише на регіональних маршрутах «АероСвіту». У період з 2 червня 2009 р. до початку грудня він виконав більш як 460 польотів, перевіз близько 21000 пасажирів.

Найближчим часом почне виконувати регулярні рейси також літак Ан-148-100, поставлений авіакомпанії «Росія».

Як повідомляв УНІАН, раніше авіакомпанія «АероСвіт» заявляла про намір з 21 грудня ц.р. почати виконувати рейси Одеса-Москва (Шереметьєво) на літаку Ан-148. 2 червня 2009 р. авіакомпанія «АероСвіт» почала першою виконувати регулярні перельоти на першому літаку Ан-148 на маршруті Київ–Харків–Київ.

Довідка УНІАН. Літаки сімейства Ан-148 призначені для пасажирських, вантажопасажирських і вантажних перевезень на регіональних і близькомагістральних авіалініях.

Ан-148 - регіональний реактивний літак нового покоління, його базовий варіант призначений для перевезення до 80 пасажирів на дальність до 5,1 тис. км.