УБОЗ розкрив групу, яка скидала вугілля під час руху поїзда

Співробітники Управління з боротьби з організованою злочинністю Запорізького головного управління міліції затримали злочинну групу, що спеціалізувалася на розкраданні вантажів з вагонів залізничних складів на гілці, яка веде в Бердянський морський порт.

Як повідомив УНІАН начальник ГУ МВС України в Запорізькій області Віктор ОЛЬХОВСЬКИЙ, до складу групи входило 7 чоловік, які здійснювали крадіжки безпосередньо під час руху поїздів.

За інформацією Запорізького УБОЗ, зловмисники забиралися до вагонів на станції Пологи, набивали принесені з собою мішки продукцією, що перевозилася (в основному вугіллям), скидали їх з поїзду, а потім на ділянці, де поїзд уповільнював хід, зістрибували.

"Скинуті мішки збиралися трактором, оснащеним для цієї мети спецпристосуванням, що прискорювало процес вантаження, і відвозилися від залізничного полотна. Надалі, за словами затриманих, викрадене здавалося перекупникам, які реалізовували його на меткомбінати Донецького регіону", - повідомили в УБОЗ, зазначивши, що одержували зловмисники за вкрадене в 2,5 раза менше за його фактичну вартість.

"Затримали групу в момент розкрадання 16 тонн коксівного вугілля. Його реальна ціна становить близько 320 доларів за тонну, а зловмисники здавали його за тисячу гривень за тонну", - повідомили в УБОЗ.

На даний момент дії затриманих кваліфіковано як злочин, передбачений ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка).

Ведеться робота зі встановлення всіх осіб, причетних до скоєння злочинів і механізмів реалізації краденого. Ведеться слідство.