ДПАУ дає прогноз заборгованості з відшкодування ПДВ

Державна податкова адміністрація України (ДПАУ) прогнозує, що на 1 січня 2010 року заборгованість з відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) експортерам становитиме 20 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник голови ДПАУ Сергій ЧЕКАШКІН сьогодні під час круглого столу «Бюджет-2010: запланована катастрофа українського АПК?» у Києві.

«На 1 січня (2010 року – УНІАН) загальна заборгованість (з відшкодування ПДВ експортерам – УНІАН) становитиме близько 20 млрд. грн. На сьогодні вона становить 19,4 млрд. грн., з цієї суми прострочений ПДВ становитиме близько 7 млрд. грн.», – повідомив заступник голови ДПАУ.

За його словами, заявки на відшкодування ПДВ на поточний рік становлять 41,6 млрд. грн. без урахування грудня 2009 року, а з урахуванням грудня сума заявок на відшкодування ПДВ становитиме 45 млрд. грн. у цілому по Україні.

«З цих 45 млрд. грн. заявки на близько 5 млрд. грн. ми упередимо (відмовимо у відшкодуванні – УНІАН). Ми вже упередили 4,48 млрд. грн. як незаконно заявлені», – відзначив С.ЧЕКАШКІН.

При цьому, за його оцінками, з суми заявок необхідно вилучити 10 млрд. грн. НАК «Нафтогаз України». Таким чином, залишається заявка на 30 млрд. грн.

На думку С.ЧЕКАШКІНА, у 2010 році сума заявок з відшкодування ПДВ буде приблизно на рівні поточного року – близько 30 млрд. грн.

Як повідомляв УНІАН, компанія «Луї Дрейфус Коммодітіс Україна», дочірня компанія Louis Dreyfus Negoce S.A.(Франція), повністю припинила закупівлі зерна на внутрішніх елеваторах України у зв`язку з невідшкодуванням ПДВ.