Севастополь встановить захисну смугу вздовж узбережжя

Севастопольська міська рада на сьогоднішньому пленарному засіданні ухвалила рішення про розробку проекту землеустрою щодо встановлення меж прибережної захисної смуги Чорного моря уздовж побережжя міста Севастополя.

Як передає кореспондент УНІАН, голова Севастопольської міської ради Валерій САРАТОВ повідомив журналістам, що, на його думку, такі заходи дадуть змогу визначити межу прибережної захисної смуги уздовж побережжя міста Севастополя, і організувати ряд заходів в її межах з метою поліпшення екологічної ситуації в місті, а також забезпечення контролю за будівництвом об`єктів в межах прибережної захисної смуги.

Як сказав керівник депутатського корпусу, необхідність ухвалення такого рішення викликана тим, що «екологічні проблеми міста Севастополя пов`язані з водопостачанням, водовідведенням, розміщенням і утилізацією відходів, відсутністю встановлених меж прибережної захисної смуги уздовж Чорного моря, а також тим, що в межах водозахисної зони Чорного моря накопичена значна кількість твердих побутових і промислових відходів».

На думку голови представницької влади міста, важливість даного документа також в тому, що він «стане свого роду гарантією вільного доступу севастопольців до моря, і їм не доведеться дивитися на нього із-за огорож і приватних будов».