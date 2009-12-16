Снігопад паралізував Чернівці

Снігопад, який триває у Чернівцях з ночі, паралізував рух транспорту у центральній історичній частині міста.

Як передає кореспондент УНІАН, через кілометрові затори на дорогах тисячі чернівчан не змогли вчасно потрапити на роботу. На найбільш завантажених перехрестях вимкнули світлофори, і рух транспорту регулюють працівники ДАІ.

Водночас, як повідомили у Центрі зв’язків з громадськістю УМВС України у Чернівецькій області, незважаючи на складні погодні умови, жодного серйозного ДТП чи травмувань людей поки не сталося.

Чернівецька міська рада закликає чернівчан утриматися від користування власним автотранспортом і дозволити спецтехніці без перешкод розчистити дороги міста. Жителям міста через електронні ЗМІ нагадують про дотримання правил безпеки та посилення догляду за дітьми.

На 16 - 20 грудня на Буковині оголошено штормове попередження.