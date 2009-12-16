Негода зупинила Одеський і Іллічівський морські порти

Через вітер швидкістю 20-25 м/с і завірюхи припинено діяльність Одеського й Іллічівського морських торгових портів. Висота хвиль біля причалів досягає 2-2,5 м, і диспетчери портів запропонували капітанам суден вивести їх за акваторії гаваней.

Як повідомив УНІАН перший заступник начальника Одеського порту Юрій ВАСЬКОВ, «збитки від простою поки не підраховують. На рейд порту виведено п`ять теплоходів, відкладається прийом портом іноземних суден, які прибувають, зокрема декілька нафтоналивних».

Бригади портовиків Іллічівська направлені разом із технікою на розчищення від снігу міських вулиць і площ.

На багатьох ділянках одеських магістралей також виникають автомобільні затори, через сніжний покрив у 20-30-сантиметрів, що випав протягом дня. На розчищення доріг і обробку піщано-сольовою сумішшю виведені бригади шляховиків, грейдери та інша техніка.

Між Одесою та Іллічівськом спостерігається 6-кілометрова автомобільна пробка. Співробітники ДАІ закрили рух на дорозі Одеса-Рені, а також на дорогах у напрямках Одеса-Мелітополь-Новоазовськ, Одеса-Овідіополь і Одеса-Білгород-Дністровський.

За словами диспетчера Служби автомобільних доріг у Одеській області, на розчищення магістралі Одеса-Київ від снігових занесень і обробку піщано-сольовою сумішшю виведені всі бригади дорожньо-ремонтних управлінь, автомобільний рух не перекривається.

Керівництво Одеси звернулося до городян із закликом «утриматися від поїздок на особистому автотранспорті, проявляти обережність при паркуванні, а також при пересуванні пішки – особливо на нерегульованих переходах і поблизу дерев, які в цих погодних умовах є джерелом підвищеної небезпеки».

З метою безперебійної доставки городян на роботу й повернення додому комунальне підприємство «Одесміськелектротранс» вирішило організувати роботу трамваїв у цілодобовому режимі, уточнив в інтерв`ю УНІАН заступник директора з інфраструктури КП «Одесміськелектротранс» Борис ЮЩЕНКО.

Гідрометцентр Чорного й Азовського морів попередив жителів Одеської області про очікуване погіршення погодних умов найближчої доби.