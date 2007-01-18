Тарасюк: Кабмін узяв дипломатів у заручники

Міністр закордонних справ України Борис ТАРАСЮК вимагає припинити блокування роботи МЗС та врегулювати проблеми, пов’язані з фінансуванням міністерства.

Про це йдеться в заяві міністра закордонних справ України Б.ТАРАСЮКА, переданій УНІАН прес-службою МЗС.

„Після ухвалення 1 грудня 2006 року Верховною Радою України незаконної постанови про моє звільнення з посади міністра закордонних справ зовнішньополітичне відомство опинилося в ситуації цілеспрямованого блокування його роботи з боку керівництва Кабінету міністрів та окремих урядових структур”, - заявляє міністр.

У документі зазначається: “Вперше за історію Незалежної України через незаконні вказівки з Кабінету міністрів для Міністерства не відкрито бюджетного фінансування на поточний рік. Незважаючи на те, що Законом „Про Державний бюджет” передбачені кошти для органів дипломатичної служби, Міністерство їх досі не отримало”. “Відтак, Україна позбавлена можливості виконувати свої міжнародні зобов’язання, зокрема, сплачувати внески до бюджетів міжнародних організацій, відряджати дипломатів на міжнародні переговори, сплачувати рахунки за обслуговування іноземних делегацій”, - наголосив Б.ТАРАСЮК.

Він також підкреслив, що “невільними заручниками цих неправомірних дій керівництва Кабінету міністрів стали всі працівники центрального апарату Міністерства та закордонних дипломатичних установ. А це – декілька тисяч людей, які не отримують заробітної платні”. “Це є щонайменше аморальним, не кажучи вже про порушення їхніх конституційних прав”, - вважає міністр.

На його переконання, “такі дії завдають великої шкоди міжнародному іміджу України, яким останнім часом начебто так переймаються деякі високі посадовці”.

“Мною та моїми заступниками було вжито всіх можливих заходів для врегулювання цієї абсурдної ситуації. І як крайній засіб, Міністерство було змушене звернутись до Господарського суду міста Києва з позовною заявою до Державного казначейства з вимогою відкрити бюджетне фінансування, як це передбачено Бюджетним кодексом та Державним бюджетом на 2007 рік”, - повідомив автор заяви. При цьому він додав: “Не можу мовчати, коли українська дипломатія та дипломати позбавлені можливості нормально працювати, коли всупереч Закону протиправними методами завдається колосальна шкода інтересам України”.

“Вимагаю припинити свавілля і беззаконня! Вимагаю припинити наступ на українську дипломатію, а відтак – на інтереси держави!”, - наголосив міністр закордонних справ України у своїй заяві.