160 населених пунктів - без світла через хуртовини

Внаслідок ускладнення погодних умов, зокрема, сильного снігу та поривів вітру, через спрацювання автоматики захисту ліній електропередач у трьох областях без електропостачання залишилися 160 населених пунктів: в Одеській – 86, у Херсонській – 62 і Миколаївській – 12.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, електрику відновлюють бригади обленерго.