Із шахти ”Червоний партизан” евакуйовують 570 гірників

У Луганській області із знеструмленої шахти „Червоний партизан” (ДП „Свердловантрацит”) евакуйовують 570 гірників.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, загальношахтне відключення електроенергії з невідомих причин сталося сьогодні о 15.05.

559 гірників знаходилися у копальні та 11 - у кліті повітряподаючого стволу. Всі шахтарі оповіщені та рухаються до запасних виходів нахилених стволів.

На шахті працюють 2 гірничорятувальних відділення та реанімаційна протишокова група.