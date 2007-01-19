Із шахти ”Червоний партизан” евакуйовують 570 гірників
17:12, 19 січня 2007Суспільство
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Відключилася електроенергія
У Луганській області із знеструмленої шахти „Червоний партизан” (ДП „Свердловантрацит”) евакуйовують 570 гірників.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, загальношахтне відключення електроенергії з невідомих причин сталося сьогодні о 15.05.
559 гірників знаходилися у копальні та 11 - у кліті повітряподаючого стволу. Всі шахтарі оповіщені та рухаються до запасних виходів нахилених стволів.
На шахті працюють 2 гірничорятувальних відділення та реанімаційна протишокова група.
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