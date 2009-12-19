У машинних приміщеннях ліфтів встановлять відео

У Києві з метою запобігання розкраданню важливих деталей ліфтового обладнання житлових будинків у машинних приміщеннях ліфтів встановлять відеонагляд.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації, відповідне доручення профільним службам міста під час робочої наради з питань функціонування ліфтового господарства дав перший заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО.

«На превеликий жаль, сьогодні частішають випадки розкрадання дороговартісного обладнання ліфтових механізмів з метою здачі його в пункти прийому металобрухту. Як правило, це котушки, у складі яких є цінний кольоровий метал – мідь. Аби запобігти цим фактам, ми вирішили розпочати встановлення камер відеонагляду в машинних приміщеннях, де розташовані силові агрегати ліфтів”, - сказав А.ГОЛУБЧЕНКО.

Таким чином, за його словами, можна буде оперативно відслідковувати дії злочинців, тобто запобігти розкраданню важливих технічних деталей і вимушеним простоям ліфтів.

У мерії переконані, що економічно це абсолютно виправданий крок. За словами А.ГОЛУБЧЕНКА, вартість встановлення відеокамер “не йде ні в яке порівняння” з вартістю ремонту і заміни обладнання.