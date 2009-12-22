Пинзеник підозрює, що уряд з’їв гроші з казначейського рахунку

Колишній міністр фінансів України Віктор ПИНЗЕНИК припускає, що уряд “з’їв гроші”, які лежали на зведеному рахунку Державного казначейства. Про це він заявив в інтерв’ю УНІАН у відповідь на прохання прокоментувати звернення Президента України Віктора ЮЩЕНКА до генерального прокурора через те, що уряд, за словами глави держави, “вкрав гроші органів місцевого самоврядування”, які були в Держказначействі.

Зокрема, на запитання “Чи є у Президента підстави для такого твердження?”, В.ПИНЗЕНИК відповів: “Принаймні, є підстави для реакції на те, що відбувається”.

За словами екс-міністра фінансів, “уряд жодного місяця не може виплатити зарплати та пенсії. Є казначейський рахунок. Там “сидять” гроші не лише уряду. Крім уряду, там “сидять” гроші місцевих бюджетів, там “сидять” гроші суб’єктів господарювання, які будуть ввозити товар через митницю – це не гроші бюджету, плюс там “сидить” вісімсот мільйонів від Одеського припортвого заводу – застава, яку не повернули. Що зробив уряд? Він з’їв ці гроші. Їх немає. Хоча юридично вони йому не належать”.

Як зазначив В.ПИНЗЕНИК, “ці гроші можна використовувати як інструмент фінансування дефіциту, коли у вас збалансований бюджет, і ви завжди зможете їх відновити, а місцеві бюджети зможуть взяти їх. А так місцеві бюджети опинилися в ситуації, коли на рахунку є гроші, але забрати їх не можна. Бо Казначейство, це той самий банк. І от те, що говорить Президент, означає, що якийсь місцевий бюджет має на рахунку 10 мільйонів гривень, а йому платіж не проводять”.

За словами екс-міністра, він не знає, “наскільки масовим стало таке явище, але уряд не має, чим заплатити видатки до кінця року. Не може країна так жити”.

Як сказав В.ПИНЗЕНИК, “це ситуація січня цього року”, але раніше “вона не вилізла, бо МВФ кожного місяця давав кошти”.

Як повідомляв УНІАН, 20 грудня В.ЮЩЕНКО заявив, що звернувся до генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА щодо блокування фінансування регіонів з боку Держказначейства. Про це він сказав під час спілкування з мешканцями Чернівців, відповідаючи на запитання щодо блокування Державним казначейством у Чернівецькій області виділення 20 мільйонів гривень відповідно до призначення.

Президент підкреслив, що урядові кошти та кошти місцевих бюджетів на зведеному рахунку Державного казначейства на сьогодні складають 1,8 мільярдів гривень, в тому числі кошти місцевих бюджетів – 8 мільярдів гривень.

«Я поясню, як це можна прочитати: урядом були вкрадені кошти органів самоврядування – різниця між 8 млрд. грн. та 1,8 млрд. грн. - тобто приблизно 6 мільярдів гривень коштів органів самоврядування забрано на фінансування потреб уряду», - наголосив глава держави.

При цьому В.ЮЩЕНКО додав, що ці кошти йдуть на передвиборчі потреби Юлії ТИМОШЕНКО: «Юлія Володимирівна їздить по країні, як Снігуронька - десь загубила 50 мільйонів, десь квартири якісь дає, десь завезла китайські автобуси школі – от і всі 6 мільярдів».