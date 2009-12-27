У Євпаторії чоловік зводив рахунки з життям через самоспалення
05:29, 27 грудня 2009Суспільство
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Постраждалого госпіталізували
Нетверезий чоловік, намагаючись звести рахунки з життям, скоїв спробу самоспалення в Євпаторії.
Як повідомили УНІАН у прес-службі кримського управління МНС, інцидент стався 25 грудня.
53-річний чоловік облив себе бензином і підпалив. Постраждалого госпіталізували з хімічними і термічними опіками і шоком першого ступеня. Чоловік перебуває у реанімаційному відділенні.
На місці події тривають оперативно-слідчі заходи.
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