У Євпаторії чоловік зводив рахунки з життям через самоспалення

05:29, 27 грудня 2009
Суспільство
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Постраждалого госпіталізували

Нетверезий чоловік, намагаючись звести рахунки з життям, скоїв спробу самоспалення в Євпаторії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі кримського управління МНС, інцидент стався 25 грудня.

53-річний чоловік облив себе бензином і підпалив. Постраждалого госпіталізували з хімічними і термічними опіками і шоком першого ступеня. Чоловік перебуває у реанімаційному відділенні.

На місці події тривають оперативно-слідчі заходи.

 

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