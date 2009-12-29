У Росії піднімають "шпигунський скандал" проти української фірми

Український виробник систем захисту авіаційної техніки від керованого ракетного озброєння - науково-виробнича фірма “Адрон” - заявляє про провокацію шпигунського скандалу, сплановану з боку російських конкурентів і державних органів.

Про це представники “Адрону” заявили на прес-конференції в УНІАН.

Як зазначив генеральний директор НВФ “Адрон” Микола АРХИПОВ, російські ЗМІ поширили інформацію щодо його звинувачення у намаганні незаконно вивезти до України з РФ технічну документацію та елемент “унікальних російських комплексів протидії ПЗРК” (переносний зенітний ракетний комплекс – УНІАН).

“Цей факт, можливо, і не заслуговував би на увагу, якби за кілька днів після публікацій у російських ЗМІ не з’явилися матеріали кримінальної справи проти мене, зокрема, оперативна зйомка “наружки” та запис телефонних розмов”, - сказав М.АРХИПОВ.

Він припустив, що матеріали слідства, особливо ті, про які йдеться, могли потрапити в ЗМІ тільки після дозволу та з подання відповідних російських державних структур.

“А це свідчить про заздалегідь сплановану акцію, якою зацікавлені особи та компанії Росії руками державних російських структур намагаються дискредитувати конкурентоспроможну українську фірму, її продукцію, а заразом і сфабрикувати черговий шпигунський скандал”, - наголосив гендиректор.

М.АРХИПОВА було затримано, і він 5 місяців провів у слідчому ізоляторі. За цей час, зазначив гендиректор, російська сторона так і не змогла нічого суттєвого інкримінувати, а суд був змушений присудити йому ці 5 місяців, які він провів під слідством, і випустити із залу суду.

Водночас М.АРХИПОВ повідомив, що офіційно, на підставі договору, отримав від російського виробника і віз в Україну лампу СЛ-2М випуску 1989 року (не російського, а ще радянського виробництва) для оцінки можливості її використання в українських виробах. За його словами, за умов позитивних результатів випробувань, планувалось включити зазначеного російського виробника до складу постачальників, що дозволило би розширити взаємне вигідне українсько-російське співробітництво.

“Слід зазначити, що під час слідства в Росії знайшлись відповідальні особи, які не захотіли підтримати брудну гру, провели експертизу лампи і видали слідству відповідний документ про те, що вона не має грифу таємності та не підлягає контролю при її вивезенні закордон”, - заявив, у свою чергу, заступник гендиретора Олександр АЛЬОШИН.

За словами технічного директора – головного конструктора НВФ “Адрон” Сергія ТУРЕНКА, фірма широко відома у світі як розробник систем захисту авіатехніки від керованого ракетного озброєння, в тому числі і найбільш небезпечного – переносних зенітно-ракетних комплексів. Системи від НВФ “Адрон” є на озброєнні у багатьох країнах світу. Вертольоти країн НАТО, які беруть сьогодні участь в операціях в Іраку та Афганістані, оснащені найбільш відомою розробкою НВФ “Адрон” – станцією оптико-електронного подавлення “Адрос”, яка “відводить” від вертольота всі відомі типи керованих ракет класу “повітря-повітря” та ПЗРК з інфрачервоною системою наведення.

Розробки НВФ “Адрон” конкурують з аналогічними системами відомих іноземних компаній. Російські ж розробки, зауважив С.ТУРЕНКО, не відомі не тільки військовим експертам систем захисту, а й російським експлуатантам – військовим льотчикам, які на сьогодні “беззахисні” від ракетного озброєння.

“Щодо сучасних російських розробок, про які заявляють так звані конкуренти з РФ, то в Росії на них витрачені чималі державні кошти, існує навіть спеціальна державна програма з цієї проблематики. Проте російські розробки залишаються на рівні схем та креслень і не знаходять свого втілення у “металі”. Цілком зрозуміло, що російський розробник систем захисту літальних апаратів, який з року в рік витрачав державні кошти і так нічого і не видав, схоже, знайшов головну причину цього – українців, які начебто своїми “шпигунськими” діями йому заважають”, - сказав С.ТУРЕНКО.