Дві жінки обікрали районну ялинку в Маріуполі
22:55, 29 грудня 2009Суспільство
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Встигли зняти 60 іграшок
У Маріуполі затримано двох жінок, які обікрали районну ялинку.
Як повідомляє місцева газета «Ильичевец», сьогодні вночі у Приморському районі Маріуполя співробітники райвідділу міліції спільно з інспекторами ДАІ затримали двох жінок, які крали новорічні іграшки з ялинки на площі Ленінського комсомолу. Зловмисниць затримали прямо на місці злочину, коли вони вже встигли зняти з ялинки 60 іграшок. За даним фактом проводиться розслідування.
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