Тимошенко: Україна почне активне освоєння шельфу Чорного моря
08:33, 30 грудня 2009Суспільство
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Нафти і газу має вистачити на 150 років
Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що Україна з 2010 року розпочне активне освоєння шельфу Чорного моря.
Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала вчора на підсумковій конференції для центральних і місцевих ЗМІ у Києві.
«Ми поставили за мету з 2010 року на шельфі Чорного моря розпочати масштабне видобування нафти і газу для того, щоб можна було на 150 років забезпечити Україну власною нафтою і власним газом, зокрема газовим конденсатом», - сказала прем`єр.
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