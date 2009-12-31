Через негоду закрився Харківський аеропорт

11:14, 31 грудня 2009
Суспільство
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Сьогодні через густий туман припинив роботу Харківський аеропорт.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в аеропорту, вранці погода дозволяла працювати, і два літаки рейсом на Київ і Москву були відправлені вчасно.

Рейс до Єгипту, який мав був здійснений о 8.00, відкладено до 12.00.

Усі вечірні рейси відкладено у зв’язку з Новорічним святом, зазначив співрозмовник агентства.

 

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