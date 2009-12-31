232 населених пункти в Україні - досі без світла
11:42, 31 грудня 2009Суспільство
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У 5 областях України
Сьогодні залишаються знеструмленими через негоду 232 населених пункти у 5 областях України.
Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, у Київській знеструмлені 173 населених пункти, у Черкаській – 24, у Житомирській – 23, у Миколаївській – 10 та у Чернігівській – 2.
Електропостачання відновлюють бригади обленерго.
Рух автомобільного, залізничного та авіаційного транспорту забезпечений.
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