По ночах на НСК "Олімпійський" возитимуть величезні металоконструкції

Для доставки металоконструкцій на НСК «Олімпійський» з 15 січня по 1 червня цього року в нічний час будуть перекриті частина пл. Перемоги і вул. Саксаганського.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив представник компанії «Завод Майстер-профі Україна» Борис ПЕТРЕНКО під час Дня відкритих дверей на НСК «Олімпійський».

За його словами, автопоїзд з металоконструкціями прямуватиме за маршрутом від Кільцевої дороги проспектом Перемоги до площі Перемоги. «І лише від площі Перемоги по вул. Саксаганського до стадіону автопоїзд йтиме проти руху у супроводі ДАІ. Це займе близько півтори години», – сказав Б.ПЕТРЕНКО.

Доставка металоконструкцій на стадіон, яка почнеться 15-16 січня ц.р., здійснюватиметься надпотужним краном вантажопідйомністю понад 600 тонн. Автопоїзд складатиметься з 80 контейнерів.

За словами міністра з питань сім`ї, молоді і спорту Юрія ПАВЛЕНКА, доставка металоконструкцій на стадіон здійснюватиметься в нічний час у супроводі ДАІ, з мінімальними незручностями для киян. «Ми звертаємося до киян з розумінням поставитися до цих дій. Будуть певні незручності, але вони будуть мінімальними. Графік розроблено, найближчими днями його буде остаточно уточнено і узгоджено», – сказав міністр.