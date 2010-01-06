Литвин: не можна домовлятися з Європою, забувши про Росію

Кандидат у президенти, голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає за доцільне повернутися до ідеї створення газотранспортного консорціуму «Україна-Росія-Європа» на паритетних принципах.

Про це він заявив учора у Богуславі Київської області, повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Ради.

В.ЛИТВИН висловив переконання, що вітчизняну газотранспортну систему «потрібно розвивати, але не так, як це пропонувала робити українська влада, домовившись з Європою про співпрацю у питаннях газової сфери і забувши про країну, яка видобуває газ, Росію».

За словами голови ВР, Росія, яка видобуває газ, Україна, яка має газотранспортну систему, і Європа, яка є споживачем блакитного палива, мають співпрацювати разом.

«Я є прихильником повернення до ідеї створення газотранспортного консорціуму, але не за таким принципом, щоб на газову трубу «сіли» три країни. Учасники консорціуму повинні зробити свої внески у спільну справу: Росія - газ, Європа - новітні технології, техніку і обладнання, Україна - свою газотранспортну систему», - сказав В.ЛИТВИН.