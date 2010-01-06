«Союз-Віктан» росіяни заберуть за борги?

Власником майна групи алкогольних компаній «Союз-Віктан» може стати одна з російських компаній. Про це повідомляє інтернет-видання «Українська правда».

Наразі потужності «Союзу-Віктан» у Сімферополі знаходяться в оренді у «Кримської горілчаної компанії» - КВК.

Як повідомляє «Українська правда», слід власників КВК, яка орендує у СВ потужності в Сімферополі, йде до Росії. Компанією керує Ігор ТАТАРЧЕНКО - колишній глава російського державного підприємства «Союзплодимпорт», яке контролює популярні алкогольні марки Stolichnaya, Moskovskaya, «Совєтскоє».

Незабаром на базі «Союзплодоимпорта» і одинадцяти інших алкогольних компаній в Росії може бути створений державний алкогольний концерн. У Росспиртпромі допускають можливість створення горілчаного концерну за участі держави та приватних лікеро-горілчаних компаній і заводів. В цей концерн можуть увійти заводи, які належать Росспиртпрому, що означатиме початок процесу формування державної монополії на російському ринку лікеро-горілчаних виробів. Не виключено, що активи «Союз-Віктану» виглядають вельми корисними і цікавими.

На думку джерела, близького до менеджменту СВ, КВК може бути пов`язана з одним із інвестиційних фондів «Альфа-банку», якому група компаній «Союз-Віктан» заборгувала майже 700 млн. рублів.

Як повідомляв УНІАН, у грудні ЗМІ повідомляли, що алкогольна група «Союз-Віктан» припиняє свою діяльність в Україні та Росії через початок процедури банкрутства своїх компаній.

Довідка УНІАН. «Союз-Віктан» – виробник алкогольних напоїв. Компанію засновано в 1994 році. Виробничі потужності зосереджені в Україні (АР Крим) і Росії (м. Руза і недобудований майданчик в Литкарино).

Основний бізнес компанії – виробництво і дистрибуція алкогольних напоїв. В асортименті – ТМ «Союз-Віктан», Medoff, «Мърная», Longer.

Обсяг продукції, який здатні виробляти заводи групи компаній «Союз-Віктан», перевищує 15 млн. дал на рік.