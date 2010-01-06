Пограбували церкву Пантелеймона Цілителя

До Жовтневого райвідділу міліції Полтави надійшло повідомлення від одного з приватних охоронних підприємств із приводу незаконного проникнення до церкви Пантелеймона Цілителя.

Як повідомили УНІАН у ЦГЗ ГУ МВС України в Полтавській області, правоохоронці, які виїхали на місце злочину, з`ясували, що перш ніж зателефонувати до міліції охоронці тричі виїжджали до церкви на Фрунзе, 64 за сигналом тривоги, який надходив на пульт охоронного підприємства.

Перші два виїзди за адресою навели охоронців на думку про технічну несправність сигналізації, встановленої в церкві, оскільки в обох випадках двері були закриті. Тільки з третьої "спроби" охоронці викликали міліцію.

Перевірка показала, що сигналізація реагувала на рухи сторонньої особи, яка знаходиться в будівлі церкви. За свідченням настоятеля храму зловмисник викрав пожертви та ювелірні вироби, що зберігалися під склом ікони "Миколи Чудотворця" й були пожертвувані прихожанами.

Наразі з`ясовується розмір збитків, завданих церкві. Триває розслідування.