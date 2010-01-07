Кабмін виключив 4 підприємства з переліку стратегічних

Кабінет міністрів України на засіданні 6 січня ухвалив виключити з переліку підприємств, які мають стратегічне значення, чотири підприємства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам міністр економіки України Богдан ДАНИЛИШИН.

За його словами, це: Київське державне підприємство з виробництву бактерійних препаратів «Біофарма», ВАТ «Лисичанський завод гумових технічних виробів», ВАТ «Одеський завод радіально-свердлувальних верстатів», Стебницьке державне гірничо-хімічне підприємство «Полімінерал».