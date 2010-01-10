Фільми в Молдові повинні мати молдавські субтитри

Уряд Молдови вимагає, щоб фільми в кінотеатрах країни супроводжувалися обов`язковими субтитрами молдавською.

Як повідомили РосБізнесКонсалтингу в уряді, на засіданні Кабінету міністрів прем`єр-міністр Володимир Філат зажадав, щоб міністр культури Борис Фокша подав на наступне засідання зміни до законодавства з тим, щоб громадяни країни могли дивитися фільми в кінотеатрах державною мовою.

Як заявив Б.Фокша журналістам, уряд Молдови має намір ініціювати поправки в законодавство, які зобов`яжуть кінотеатри демонструвати фільми, дубльовані російською, з обов`язковими субтитрами державною мовою. За словами міністра культури, після таких заходів російськомовні жителі Молдови матимуть можливість вивчити рідну мову землі, де вони живуть.