Фільми в Молдові повинні мати молдавські субтитри

10:39, 10 січня 2010
Суспільство
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Уряд готує законопроект

Уряд Молдови вимагає, щоб фільми в кінотеатрах країни супроводжувалися  обов`язковими субтитрами молдавською.

Як повідомили РосБізнесКонсалтингу в уряді, на засіданні Кабінету міністрів прем`єр-міністр Володимир Філат зажадав, щоб міністр культури Борис Фокша подав на наступне засідання зміни до законодавства з тим, щоб громадяни країни могли дивитися фільми в кінотеатрах державною мовою.

Як заявив Б.Фокша журналістам, уряд Молдови має намір ініціювати поправки в законодавство, які зобов`яжуть кінотеатри демонструвати фільми, дубльовані російською, з обов`язковими субтитрами державною мовою. За словами міністра культури, після таких заходів російськомовні жителі Молдови матимуть можливість вивчити рідну мову землі, де вони живуть.

 

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