Справу за звинуваченням фокусника в зґвалтуванні закрили

Припинено справу за звинуваченням відомого американського ілюзіоніста Девіда Копперфілда в зґвалтуванні, повідомила журналістам заступник федерального прокурора С’юзан Ро.

Два роки тому мешканка Сієтла (штат Вашингтон) звинуватила Копперфілда в зґвалтуванні, подавши відповідний позов до цивільного суду. Жінка вимагала від ілюзіоніста компенсації, розмір якої ЗМІ не повідомили, так само як і ім`я позивальниці.

За словами заступника федерального прокурора, звинувачення закрило розслідування, яке велося більше двох років, відмовивши жінці в подальшому розгляді поділа.

22-річна позивальниця стверджувала, що фокусник спочатку згвалтував її, потім двічі допускав відносно неї домагання. Пізніше, за словами потерпілого, Копперфілд загрожував її убити.

Інцидент, як стверджує жінка, стався більше двох років тому на приватному острові Копперфілда в районі Багамського архіпелагу. 2007 року 52-річний фокусник, який виступав тоді з виставами в штаті Вашингтон, через свого помічника запросив жінку на свій острів для "промоутерської роботи на острові, яка може відкрити перспективи для кар`єри моделі".

Коли позивальниця прибула на острів, вона зрозуміла, що "на острові нікого, крім Копперфілда, немає". Вибратися ж з острова можна було тільки приватним судном. За подальші два дні, як наголошувалося в тексті позову, фокусник неодноразово "піддав (жінку) сексуальному насильству і загрожував вбивством, незважаючи на спроби чинити опір".

Сам фокусник неодноразово заявляв у ЗМІ, що вважає звинувачення провокацією і спробою за допомогою брехні добитися компенсації.

РІА "Новости"