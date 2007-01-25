Янукович про консорціум з транзиту нафти через Чорне море

Україна планує обговорити з Азербайджаном, Казахстаном i Росією можливість об`єднання зусиль для створення консорціуму з транзиту нафти в Європу українською територією.

Про це, як повідомляє прес-служба уряду, заявив прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ в інтерв’ю журналістам у Давосi (Швейцарія).

"Ми будемо обговорювати можливість об`єднання зусиль Азербайджану, Казахстану i Росії, будемо обговорювати, як нам створити такий консорціум, який був би зацікавлений транспортувати нафту через територію України в Європу", - повiдомив В.ЯНУКОВИЧ.

Глава уряду зазначив, що під час його зустрiчi з президентом Азербайджану Iльхамом АЛIЄВИМ у рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосi вони мали можливість обговорити реалізацію домовленостей, досягнутих пiд час вiзиту українського прем`єр-міністра в Азербайджан.

В.ЯНУКОВИЧ сказав, що Азербайджан після наповнення нафтою нафтопроводу Баку-Тбiлiсi-Джейхан буде зацікавлений у нових ринках збуту.

Український прем`єр вважає одним iз можливих транзитних шляхiв транспортування азербайджанської нафти нафтопровiд Одеса-Броди. І зараз iснує низка варiантiв, зокрема, транспортування танкерами нафти iз Супси (Грузiя) до Одеси, а також є можливiсть будiвництва нафтопроводу на днi Чорного моря до Одеси.

В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що Росiя, Казахстан i компанiя Shell, що працює в Казахстанi, також зацiкавленi в шляхах транспортування нафти.

Пiд час пленарної сесiї Всесвiтнього економiчного форуму "Енергетика-2007: нова ера нафтополiтики" глава уряду України висловив свою точку зору щодо участi України в процесi видобутку i транспортування нафти. На конференцiї розглядається ситуацiя на ринках нафти у свiтi, а також мiсце України в них.