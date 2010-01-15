СБУ готова допомогти Росії в розслідуванні Голодомору

Служба безпеки України офіційно заявляє про свою готовність допомогти Російській Федерації в розслідуванні злочинних дій комуністичного режиму проти українців на її території під час штучного голоду 1932-33 років.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив учора на брифінгу голова Служби безпеки України Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

Голова СБУ зазначив, що в рішенні Апеляційного суду м. Києва, яким керівників більшовицького режиму визнано винними у геноциді в Україні в 1932-33 рр., не згадується жодна з країн, в тому числі й Російська Федерація.

Разом з ти він підкреслив, що схожі злочини до тих, які здійснювались в той час на території України, здійснювались і в місцях компактного проживання українців на території Російської Федерації. “Ми офіційно підтверджуємо готовність Служби безпеки допомогти прокуратурі Російської Федерації у можливому розслідуванні злочинів і на території Росії, де саме в 1932-33 роках точно так само вводився режим "чорних дошок" (повне ізолювання населених пунктів з конфіскацією продовольства – УНІАН), оточувалися загонами місця компактного проживання українців - Середнє Поволжя, Кубань, Північний Кавказ, всі ці матеріали ми готові надати російській стороні”, - зазначив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

“Політику знімаємо остаточно, переводимо її в площину кримінального розслідування чи переслідування на території Російської Федерації. Готовність є, ми її підтверджуємо”, - додав голова СБУ.