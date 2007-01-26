Голова ДПА в Київській області дасть прес-конференцію

12-00- Прес-конференція голови Державної податкової адміністрації в Київській області Сергія Стеценка на тему: ”Підсумки роботи органів ДПС Київської області за 2006 рік” (вул.. Народного ополчення, 5-а, корпус 3, конференц-зал, 1-й поверх). Потрібна акредитація. Телефони: (044)200-37-59, 200-37-26, e-mail: ovcharova@odpa.kiev.ua. До 16-30 27 січня.

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