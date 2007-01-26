Нова одеська в`язниця буде кращою в Україні

В Одесі на місці комплексу виправних установ буде споруджено квартал житлових будинків і торгово-розважальний комплекс.

Як передає кореспондент УНІАН, такий проект підтримала сьогодні більшість депутатів Одеської обласної ради, які обговорювали на засіданні координаційної ради з питань іноземних інвестицій проблему винесення за межі міста виправно-трудових колоній №№ 14, 51 і 74.

На засіданні координаційної ради народний депутат України Олег РАДКОВСЬКИЙ вніс пропозицію збудувати сучасний тюремний комплекс в одному з північних районів області. «Йдеться про створення першої в Україні в`язниці за європейськими стандартами», - наголосив О.РАДКОВСЬКИЙ. Загальна вартість проекту, за його словами, 100 млн. дол., а інвесторами виступлять холдинг «Берег-Груп» і Американський трастовий фонд.

За припущенням термін завершення всього комплексу будівельних робіт – 2011 рік.

Виступаючи на засіданні координаційної ради, начальник Одеського облуправління охорони нерухомих об`єктів культурної спадщини Наталія ШТЕРБУЛЬ відзначила, що одна з будівель є пам`яткою архітектури – це так званий «тюремний замок». У цій будівлі, на думку ініціаторів проекту, можна розмістити торговий комплекс і дитячі атракціони.