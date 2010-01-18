На завтра синоптики обіцяють сніг

Завтра в Україні очікується невеликий, вдень у південних областях помірний сніг. На дорогах ожеледиця.

Вітер північно-східний та східний, 7-12 м/с, у південній частині, східних і Дніпропетровській областях пориви 15-20 м/с, у Криму та Приазов`ї місцями 25-30 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі 11-16° морозу, на півночі Лівобережжя до 20°, вдень 7-12° морозу; у західних та південних областях вночі 7-12°, вдень 4-9° морозу, на Закарпатті близько 0°.

У Криму часом сніг та дощ; вдень сильні опади, місцями хуртовини, налипання мокрого снігу, сильна ожеледь. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 0-4° тепла; на Південному узбережжі впродовж доби 2-7° тепла.

На акваторії Чорного та Азовського морів посилення швидкості вітру до 19-24 м/с, пориви до 30 м/с, сильні хуртовини, погіршення видимості до 100 м, обледеніння суден. На українській ділянці Дунаю біля міста Вилкове зберігатиметься небезпечний рівень води 155-165 см над нулем поста, підтоплення понижених незаселених ділянок міста.

У Київській області у вівторок очікується нвеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 7-12° морозу. У Києві температура вночі 12-14°, вдень близько 10° морозу.