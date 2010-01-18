Ющенко просить Кабмін надати допомогу родинам загиблих у Луганську

Президент України Віктор ЮЩЕНКО направив прем`єр-міністру України Юлії ТИМОШЕНКО листа з проханням надати родинам загиблих та потерпілих внаслідок вибуху у міській лікарні №7 у Луганську всю необхідну матеріальну, медичну і психологічну допомогу.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

“Прошу надати усю необхідну матеріальну, медичну і психологічну допомогу родинам загиблих та потерпілим”, - говориться у листі.

Крім того, Президент просить прем’єра “невідкладно забезпечити проведення перевірок додержання законодавства з промислової та протипожежної безпеки, охорони праці та поводження з вибухонебезпечними матеріалами у медичних закладах на території України та вжити необхідних заходів для усунення встановлених порушень”.

В.ЮЩЕНКО очікує аналогічної роботи з надання допомоги від голови Луганської обласної державної адміністрації Олександра АНТІПОВА, зазначає прес-служба глави держави.