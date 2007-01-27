Смєшко підозрює, що Ющенка отруїли на дачі керівника «Фокстроту»

Колишній начальник Служби безпеки України Ігор Смєшко в інтерв`ю газеті «Факти і коментарі» заявив, що Віктор Ющенко не міг бути отруєний під час зустрічі з ним в будинку заступника глави СБУ Сацюка, і спробував обгрунтувати свою версію. Серед іншого Смєшко сказав, що в той фатальний день, 5 вересня 2004 року Ющенко двічі їв у чужих домах. Вперше – в компанії одного з керівників фірми «Фокстрот». Причому, саме там, за словами Смєшка, безпеку продуктів ніхто не контролював. І там для Ющенка подавали персональне блюдо – форель, яку ніхто окрім нього не їв.

«Як мені стало відомо вже пізніше, приблизно за півтори години до вечері на дачі Сацюка, в той же вечір, 5 вересня 2004 року, Віктор Андрійович вечеряв на дачі одного з керівників фірми «Фокстрот», - розповів екс-начальник СБУ. - Як мені розповів один з учасників тієї вечері, будь-які спеціальні заходи щодо безпеки там також ніким не проводилися. Їжу, яку вживав там Віктор Андрійович, ніхто перед цим також не пробував, і їли там не «з одного казана», а для Ющенка навіть подавали окрему порційну страву - форель...»

Смєшко нагадав і про те, що «через два з половиною місяці після вечері 5 вересня на дачі Сацюка Віктор Андрійович знову за своєю власною ініціативою вирішив зустрітися зі мною. У драматичний для історії України день, 24 листопада 2004 року, в ході тієї нової зустрічі, але вже на службовій квартирі СБУ, він також вживав їжу у колі моїх підлеглих і своїх друзів. Я тоді, правда, запізнився на цю чергову зустріч, але мої підлеглі вже встигли накрити стіл... Відбувалося це, зауважте, в той час, коли «злочинна влада» була публічно звинувачена опозицією в спробі «політичного вбивства» кандидата в президенти Ющенка...»

Але для СБУ на той момент було важливо «зберегти контроль над ситуацією, забезпечити збереження діалогу опозиції з діючим в країні законним Президентом і не допустити першого випадкового або спровокованого пострілу».

Крім того, Смєшко стверджує, що посилання на, нібито, точно встановлений експертами час потрапляння діоксину до організму тодішнього кандидата в президенти, позбавлені яких би то не було підстав.

«Навіть якщо і узяти за дату відліку 5 вересня 2004 року, то чому отруєння саме пловом на дачі Сацюка? І чому, наприклад, не фореллю в приміщенні у одного з керівників фірми «Фокстрот» за півтори-дві години до вживання плову у Сацюка? Тільки тому, що під час вживання, наприклад, тієї ж форелі, були не присутні представники так званої «злочинної влади», а були тільки «рідні і друзі»? Але наука, наскільки відомо, зовсім не доводить, що круг і якість присутніх під час їжі впливають на процес дії діоксину на організм конкретної людини...

Крім того, хто зміг установити точний час попадання діоксину до організму з різницею у кілька годин? Адже якби це відкриття відбулося, тоді б не тільки Україна, але і весь світ мали дізнатися ім`я цього ученого - наукового героя, гідного звання лауреата Нобелівської премії. Річ у тому, що за обставин, що склалися будь-який науковий фахівець, який не має точних даних офіційної судово-медичної експертизи протягом року з дня події (або, припустимо, що навіть має на руках юридично правильно оформлене лабораторне дослідження через рік після цього), не зміг би зробити офіційний висновок про точний час попадання діоксину в організм людини. За винятком, безумовно, провидця або загадковим чином мотивованого іноземця, який повинен бути абсолютно упевнений, що не нестиме жодної юридичної відповідальності на території України за свої висновки...»

Обком