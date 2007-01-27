Клаудіа Шиффер засвітилася в Давосі (фото)

Топ-модель Клаудіа Шиффер бере участь в Міжнародному економічному форумі в Давосі.

Шиффер як приманка для інвестицій в економіку Німеччини

Модель була присутня на прийомі, організованому німецьким журналом Focus. Вона представляла німецьку організацію, що фінансується федеральним урядом і покликана залучати інвестиції до Німеччини, яка називається просто: "Інвестуйте до Німеччини". Шиффер бере участь також в рекламній кампанії із слоганом "Інвестуйте в Німеччину, хлопці", яка є спільною ініціативою німецьких властей і промисловців.

Лідери індустрії, політики і журналісти дружно попрямували поговорити і сфотографуватися з нею. Але вона, хоч і є рупором своєї країни, виявилася не дуже балакучою.

Инопресса Фото ЕРА