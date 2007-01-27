Україна та Пакистан домовились про співпрацю в енергетичнiй сферi

Україна і Пакистан створять спільну міжурядову комісію з енергетичного співробітництва.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Кабінету Міністрів, про цю домовленість повідомив прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ після своєї зустрічі з прем’єр-міністром Пакистану Шаукатом АЗIЗОМ, яка вібулася в рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, пiд час зустрічі сторони наголосили на необхідності розширення співпраці в енергетичній сфері, зокрема обговорили розробку нафто- i газових родовищ та транзитних мереж у Пакистані.

"Ми домовилися створити спільну міжурядову комісію. Найближчим часом буде відпрацьовано всі напрями співпраці", - наголосив глава українського уряду.