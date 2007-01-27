Україна та Пакистан домовились про співпрацю в енергетичнiй сферi
18:01, 27 січня 2007Суспільство
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Янукович мав зустріч з пакистанським колегою
Україна і Пакистан створять спільну міжурядову комісію з енергетичного співробітництва.
Як повідомили УНІАН в прес-службі Кабінету Міністрів, про цю домовленість повідомив прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ після своєї зустрічі з прем’єр-міністром Пакистану Шаукатом АЗIЗОМ, яка вібулася в рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі.
За словами В.ЯНУКОВИЧА, пiд час зустрічі сторони наголосили на необхідності розширення співпраці в енергетичній сфері, зокрема обговорили розробку нафто- i газових родовищ та транзитних мереж у Пакистані.
"Ми домовилися створити спільну міжурядову комісію. Найближчим часом буде відпрацьовано всі напрями співпраці", - наголосив глава українського уряду.
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