Київська влада обіцяє не брати грошей за сніг

Перший заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО доручив керівникам профільних управлінь та Головному інформаційно-обчислювальному центру забезпечити перерахунок по квартплаті за утримання прибудинкових територій за січень у зв’язку з незручностями, що виникли через неприбраний сніг.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося на засіданні оперативного штабу з надзвичайних ситуацій при КМДА.

“Обов’язково будемо перераховувати. Ми перерахуємо за січень: не будемо брати кошти з киян за прибирання територій. Скільки це вийде, стільки й буде”, – сказав А.ГОЛУБЧЕНКО.

Також, за його словами, у платіжках, які кияни отримають у лютому, не буде братись плата за гарячу воду у тих будинках, де у січні був недогрів води, і про що відомо столичній владі. Водночас А.ГОЛУБЧЕНКО не уточнив, скільки таких будинків, і у яких районах вони розташовані.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство з питань житлово-комунального господарства запропонувало Кабінету міністрів України ініціювати перевірки виконання Закону України "Про впорядкування населених пунктів" і за їх результатами зобов`язати житлово-експлуатаційні контори здійснити перерахунок тарифів у зв`язку з ненаданням населенню послуг з прибирання снігу на вулицях міст.

"Приміром, у Києві Держжитлокомунінспекція встановила масові порушення при проведенні зимових прибиральних робіт на прибудинкових територіях. Через неадекватні дії влади Києва, виникли значні перешкоди для руху пішоходів і транспорту, що створило загрозу життєдіяльності міста", - сказав міністр з питань ЖКХ Олексій КУЧЕРЕНКО.

За його інформацією, з 17 грудня 2009 року по 14 січня 2010 року в травмпункти Києва звернулися майже 5,5 тисяч чоловік, які дістали травми на обледенілих дорогах і тротуарах міста.

Міністр також повідомив, що Держжитлокомунінспекція розробила форму Акту претензій за неналежне надання або ненадання послуг за утриманням будинків і прибудинкових територій, на підставі якого ЖЕКи мають зробити перерахунок тарифів за неодержані послуги з прибирання снігу.