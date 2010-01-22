Ющенко нагородив патріарха Філарета Хрестом Івана Мазепи

Президент України Віктор ЮЩЕНКО нагородив предстоятеля Української православної церкви Київського патріархату, патріарха Київського і всієї Руси-України ФІЛАРЕТА (ДЕНИСЕНКА Михайла Антоновича) Хрестом Івана Мазепи.

Про це йдеться в Указі Президента на його офіційному сайті.

Зокрема, в указі глави держави наголошується, що за визначний особистий внесок у духовне збагачення українського народу, багатолітню плідну церковну діяльність Філарет нагороджується відзнакою Президента України – Хрест Івана Мазепи.