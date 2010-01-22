Ющенко нагородив патріарха Філарета Хрестом Івана Мазепи
18:21, 22 січня 2010Суспільство
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Указі Президента на офіційному сайті
Президент України Віктор ЮЩЕНКО нагородив предстоятеля Української православної церкви Київського патріархату, патріарха Київського і всієї Руси-України ФІЛАРЕТА (ДЕНИСЕНКА Михайла Антоновича) Хрестом Івана Мазепи.
Про це йдеться в Указі Президента на його офіційному сайті.
Зокрема, в указі глави держави наголошується, що за визначний особистий внесок у духовне збагачення українського народу, багатолітню плідну церковну діяльність Філарет нагороджується відзнакою Президента України – Хрест Івана Мазепи.
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