Погода на завтра: дуже холодно

Завтра в Україні збережеться дуже холодна погода.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, очікується температура вночі 23-28° морозу, на Прикарпатті, Чернігівщині та Сумщині місцями 30-32° морозу, вдень 14-19° морозу, у південних областях та на Донбасі вночі 17-22° морозу, вдень 11-16° морозу, на Закарпатті та у Криму вночі 9-14° морозу, вдень 5-10° морозу, на Південному узбережжі Криму вночі 7-9° морозу, вдень 2-4° морозу.

На дорогах утримається ожеледиця. Без опадів, лише у Криму та Приазов’ї сніг, хуртовини. Вітер північний, 5-10 м/с, у південній частині та східних областях пориви 17-22 м/с.

У Київській області у неділю вночі очікується 23-28° морозу, вдень 14-19° морозу, у Києві вночі 23-25° морозу, вдень 15-17° морозу. Без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північний, 5-10 м/с.