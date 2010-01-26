Томенко: Ющенко терміново роздає звання і нагороди

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вважає, що у зв’язку із наближенням завершення терміну перебування при владі оточення Президента Віктора ЮЩЕНКА намагається терміново вирішити усі свої нагальні проблеми, роздаючи звання і нагороди.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу у Чернігові.

За словами М.ТОМЕНКА, ця ситуація породжує «дві біди» – присвоєння університетам статусу національних та звань Героя України і державних нагород без особливих підстав на це. Заступник голови ВР вважає, що через масовість нагороджень і надання вищих статусів навчальним закладам "нівелюються статусні речі".

«Нагороджувати міністра державною відзнакою – це абсурд, бо це його робота, нагороджувати бізнесмена – так він гроші заробляє, при чому тут звання «Герой України», - зауважив М.ТОМЕНКО.

Він висловив сподівання, що після обрання нового Президента України ситуація зміниться, а також буде створена спеціальна експертна комісія, що визначатиме персоналії для нагород, а не так, що "Секретаріат Президента подав у Секретаріат Президента документи і Президент підписав".

Говорячи про навчальні заклади, М.ТОМЕНКО зауважив, що окремі з них за цю виборчу кампанію отримали статус національних, тоді як ледве можуть називатися інститутами. Заступник голови ВР вважає за можливе у подальшому вирішити питання "зрівнялівки" вишів, ввівши градацію серед навчальних закладів, за якої статус "національний" не буде найвищим, а лише середнім.