Завтра під київською мерією влаштують «ковзанку для Черновецького»

Завтра під стінами КМДА відбудеться акція “Ковзанка для міського голови та його молодої команди”.

Акція розпочнеться завтра о 12.30.

Організатори зазначили, що бездіяльність Київської міської влади щодо очищення міста від снігу та льоду безпрецедентна в цьому році. Попри те, що для прибирання вулиць виділені кошти не менші, ніж у попередні роки, кількість людей, що постраждали через лід і безлад на тротуарах і дорогах вже перевалила за сотню. “Треба дати відчути міським чиновникам ті умови, в яких вони через свою клептоманію примушують жити киян”, - зазначають вони.

До акції може долучитися кожен. Для цього достатньо принести з собою будь-яку ємність із водою.