НБУ відхрещується від ліквідації Іпобанку

Рішення щодо ліквідації ВАТ КБ «Іпобанк» не ухвалювалося.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на прес-конференції директор департаменту зовнішньоекономічних зв`язків Національного банку України Сергій КРУГЛИК.

Нагадаємо, 21 січня п.р. на сайті Нацбанку з`явилася інформація про рішення правління НБУ відкликати ліцензії і розпочати процедури ліквідації «Укрпромбанку» і «Іпобанку». Через певний час повідомлення з приводу останнього банку зникло з веб-сторінки НБУ.

З цього приводу С.КРУГЛИК сказав: «Щодо «Іпобанку»… Інформація справді з`явилася, однак рішення щодо «Іпобанку» не було ухвалене Національним банком, воно буде прийняте, коли буде кворум у правлінні Нацбанку».

Відсутність кворуму представник Нацбанку пояснив поважними причинами, зокрема, відрядженнями і лікарняними членів правління.

Довідка УНІАН. ВАТ КБ «Іпобанк» засновано у 2006 році і на сьогодні входить до четвертої групи (невеликі банки) за класифікацією Нацбанку.

На 1 січня 2010 року активи банку становили 208,01 млн. грн., зобов`язання – 1 млрд. 226 млн. 633 тис. грн., кредити і заборгованість клієнтів – 1 млрд. 589 млн. 662 тис. грн., статутний капітал – 200 млн. грн., негативний показник власного капіталу – 1 млрд. 18 млн. 622 тис. грн.

Чисті збитки «Іпобанку» за підсумками 2009 року становили 1 млрд. 235 млн. 87 тис. грн.

НБУ ввів тимчасову адміністрацію в «Іпобанку» з 2 жовтня 2009 року до 1 жовтня 2010 року, а також ввів мораторій на задоволення вимог кредиторів з 2 жовтня 2009 року до 1 січня 2010 року.