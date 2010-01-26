Казначейство не дає Донеччині виплатити допомогу на дітей?

Державне казначейство, як і раніше, не виконує своїх зобов`язань щодо перерахування коштів на потреби Донецького регіону.

Про це заявив голова Донецької обласної ради Анатолій БЛИЗНЮК, коментуючи неодноразові звернення громадян з питань невиплати грошей на соціальні потреби, повідомляє прес-служба облради.

«Ми вже неодноразово заявляли про те, що казначейство в ручному режимі працює, розподіляючи кошти. Ми розуміємо, що їх (грошей - УНІАН) реально немає», - сказав А.БЛИЗНЮК.

За його словами, «сьогодні склалася така ситуація, що не виплачується допомога на утримання дітей, люди телефонують і мені, й до Києва на «гарячі лінії», а там відповідають: ми все виплатили, це у вас на місцях ваші начальники не виплачують гроші».

А.БЛИЗНЮК заявив, що треба «назвати речі своїми іменами і сказати, хто є насправді злочинцями». Він пояснив: «казначейство, як у грудні 2009 року не виконувало своїх зобов`язань з перерахування коштів, так і сьогодні продовжує їх не виконувати». «Наприклад, вчора органи місцевого самоврядування пред`явили до сплати рахунків казначейству на 227 млн. грн., ці платіжні вимоги або реєстр вимог було направлено до Києва, з Києва повернулося 42 млн. грн., тобто проплачено лише 18% вимог», додав голова облради.

А.БЛИЗНЮК зазначив, що серед перерахованих грошей «жодна копійка не виплачена за регресними позовами, на допомогу з безробіття, за соціальними виплатами чорнобильцям, залишаються неоплаченими більш як 39 млн. грн. допомоги на дітей, більш як 3 млн. грн. стипендій, більш як13 млн. грн. плати за енергоносії».

Він закликав чиновників уряду не дурити людей, а виконувати свої посадові обов`язки і зобов`язання перед народом.