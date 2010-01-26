СБУ затримала чоловіка, який вимагав 64 тис. доларів від голови РДА

На Черкащині співробітники Служби безпеки України виявили та затримали вимагача, який, погрожуючи розправою, вимагав у голови однієї з райдержадміністрацій 64 тис. доларів.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, 16 січня ц.р. до Служби безпеки України із заявою звернувся голова районної державної адміністрації. Чиновник повідомив, що ще наприкінці грудня на паркані власного будинку він знайшов саморобний вибуховий пристрій. Згодом поблизу оселі пролунав вибух і почали надходити телефонні дзвінки та СМС від невідомого з погрозою фізичного знищення в разі несплати грошей.

У Службі безпеки України швидко встановили особу вимагача. Ним виявився уродженець с. Рацево Чигиринського району. За його словами, він вдався до шантажу «з особистих мотивів».

Зловмисника передано до міліції, яка порушила щодо нього кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст.189 Кримінального кодексу України (вимагання). Тепер йому загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Матеріали також передано до прокуратури Черкаської області.