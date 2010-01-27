У МОЗ з'явилася ідея запровадити індекс безпечності лікарень

Міністерство охорони здоров’я України виявило незадовільний стан кисневого обладнання у переважній більшості медичних установ в результаті перевірок, які були розпочаті одразу після вибуху у Луганську.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр охорони здоров’я Василь КНЯЗЕВИЧ сьогодні журналістам.

«Обладнання знаходиться у плачевному стані», - сказав В.КНЯЗЕВИЧ.

За його словами, 29 січня у Міністерстві охорони здоров’я відбудеться селекторна нарада з регіонами щодо стану обладнання в медичних закладах.

«Ми практично завершили огляд усіх закладів і я думаю, що загальноселекторна нарада у п’ятницю буде присвячена цій темі, а потім ми вийдемо на програму – загальнодержавну програму переоснащення галузі, у тому числі і модернізації кисневого обладнання», - уточнив В.КНЯЗЕВИЧ.

В.КНЯЗЕВИЧ також повідомив, що зараз розглядається можливість запровадження в Україні так званого індексу безпечності лікарень. За його словами, цей індекс включатиме параметри стану газового обладнання. «Ми будемо говорити про те, чи є безпечною лікарня для нас і для працівників, і відповідно, будемо проводити атестацію і ліцензування всіх цих закладів», - уточнив він.

За словами міністра, зараз фахівці проводять відповідні консультації з міжнародними організаціями, і перш за все, з Європейським бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня у лікарні № 7 в Луганську стався вибух кисневих балонів, у результаті чого було зруйновано будівельні конструкції з 5-го по 3-й поверх. Загинули 16 осіб.