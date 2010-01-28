Сорос підтримує банківські реформи Обами

Відомий американський інвестор, 79-річний Джордж Сорос підтримав запропоновані президентом США Бараком Обамою реформи в сфері регулювання банківського сектора, заявивши про згубність принципу too big to fail, завдяки якому вижили в кризу багато найбільших американських банків, повідомляє Бі-бі-сі. Американський мільярдер висловив підтримку планам Б.Обами щодо скорочення розмірів банківських організацій і розділу комерційних (залучення депозитів, видача кредитів) й інвестиційних операцій. Навіть у разі реалізації реформ Білого дому багато інвестбанків все одно залишаться "надто великими, щоб дати їм збанкрутіти", зазначив Дж.Сорос.

Кажучи про природу сучасної кризи, фінансист заявив, що в економіці утворилася "супербульбашка, породжена самою системою". Регулятори і банкіри опинилися в полоні ілюзії, яка фактично стала академічною істиною, про те, що ринки ефективні, вони були засліплені "ідеологією ринкового фундаменталізму", сказав Дж.Сорос. При цьому, коли бульбашка луснула, уряди і регулюючі органи лише погіршили ситуацію, різко зменшивши процентні ставки і безпрецедентно здешевивши позикові кошти, наводить думку фінансиста РосБізнесКонсалтинг.