У Закарпатті оголосили штормове попередження

У Закарпатті синоптики оголосили штормове попередження з приводу сильних снігопадів, а рятувальники закликали туристів не підніматися в гори.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили у Центрі пропаганди Головного управління МНС в Закарпатській області.

Як йдеться у повідомленні, у другій половині 31 січня та в ніч на 1 лютого по Закарпатській області очікується сильний, місцями дуже сильний сніг та мокрий сніг.

Крім того, сильна негода очікується в обласному центрі – місті Ужгороді: окрім сильних опадів синоптики прогнозують тут і налипання мокрого снігу, місцями хуртовини, снігові замети, ожеледь.

Загалом, за даними прес-служби ГУ МНС, по області на дорогах очікується ожеледиця. Посилення північного вітру місцями до 15-20 м/с, на високогір`ї Карпат подекуди поривами до 30-35 м/с.

З огляду на сильні опади ГУ МНС рекомендувало водіям обмежити рух автотранспорту, а туристам на період погіршення погодних умов утриматися від сходжень у гори та дотримуватися правил особистої безпеки.